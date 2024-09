Usa 2024, "trucchi" contro "pentiti": ecco come Trump e Harris si preparano al grande duello tv

All'opposto, Kamala Harris sta cercando di criticare l'avversario in maniera indiretta, svelandone il "vero volto" prima del dibattito di martedì. Per farlo, la candidata democratica ha lanciato un nuovo spot pubblicitario in cui alcuni ex alti funzionari dell'amministrazione Trump hanno espresso giudizi severi sul loro ex presidente. Il filmato, intitolato ironicamente "The Best People", mostra spezzoni di interviste di grandi nomi dell'ex governo federale tra cui l'ex vicepresidente Mike Pence, l'allora segretario alla Difesa Mark Esper, l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton e l'ex presidente del Joint Chiefs of Staff Mark Milley. Tutti parlano della loro decisione di non sostenere il loro ex capo, mettendo in guardia gli americani sui pericoli che rappresenterebbe un'altra elezione del magnate newyorkese. "Nel 2016 Donald Trump disse che avrebbe scelto solo le persone migliori per lavorare alla Casa Bianca", afferma la voce fuori campo. "Ora quelle persone hanno un avvertimento per l'America: Trump non è adatto a essere di nuovo presidente". Lo spot andrà in onda a livello nazionale su Fox News e a West Palm Beach, sede del resort Mar-a-Lago di Trump, e sulle emittenti di Philadelphia proprio il giorno del duello tv. E continuerà poi a essere trasmesso per tutta la settimana, giusto per essere sicuri.