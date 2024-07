Il deputato Adam Smith, esponente autorevole del Partito Democratico e membro della commissione per le Forze armate Usa, ha dichiarato pubblicamente che Joe Biden dovrebbe abbandonare "il più presto possibile" la Corsa a Usa 2024. "La performance del presidente americano nel dibattito è stata allarmante e il popolo americano ha messo in chiaro che non lo vede più come un candidato credibile per servire altri quattro anni come presidente", ha affermato il parlamentare.