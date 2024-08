"Non c'è posto negli Stati Uniti per la violenza politica". Lo ha detto un commosso Joe Biden a Chicago. "La democrazia ha prevalso", ha detto ancora il presidente. "E adesso deve essere mantenuta", ha aggiunto il presidente Usa. Poi rivolgendosi alla moglie ha affermato: "Jill è la mia roccia, la amo più di quanto lei mi ami", chiedendo un applauso per la First Lady. "Sono pronto a passare la torcia a Kamala Harris", aveva detto poco prima del suo discorso alla convention democratica.