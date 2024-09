Dopo il tentativo di attentato nei confronti di Donald Trump, Kamala Harris ha condannato "la violenza di qualsiasi tipo" e lanciato un appello alla moderazione. "Dobbiamo avere un dialogo civile" e "non c'è posto per la violenza", ha sottolineato la vicepresidente e candidata democratica in un'intervista radiofonica. Harris ha raccontato di essere stata informata "subito dopo" l'accaduto e ha ribadito di essere grata che il tycoon stia bene.