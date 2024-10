Kamala Harris ha definito "preoccupante e pericoloso" l'apprezzamento espresso da Donald Trump per Hitler e i suoi generali. Un discorso, quello emerso dalle dichiarazioni dell'ex chief of staff della Casa Bianca John Kelly, che secondo la candidata democratica fornisce una "ulteriore evidenza di chi è davvero Donald Trump". La vicepresidente ha anche ammonito che "in un secondo mandato di Trump non ci saranno persone come Kelly a fare da guardrail ai suoi peggiori impulsi".