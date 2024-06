Regno Unito verso il cambio di governo: chi è Keir Starmer, il laburista che sfiderà Sunak

Dopo 14 anni di egemonia tory, il leader laburista Keir Starmer si prepara a traghettare il Regno Unito verso un cambio di passo che i sondaggi danno ormai per certo, con un distacco di oltre il 20% dal premier uscente Rishi Sunak. "Come ho cambiato il partito laburista cambierò il Regno Unito, mettendomi al vostro servizio", ha detto il capo dell'opposizione in Inghilterra inaugurando la campagna elettorale dopo che il premier Sunak ha deciso di indire nuove elezioni per il 4 luglio.