Il gatto Larry, inquilino di Downing Street, aspetta il suo sesto primo ministro

In precedenza, il gatto di Downing Street aveva dovuto contendere le attenzioni per qualche anno anche con un altro gatto, Palmerston, del Foreign Office andato in pensione nel 2020 e ritiratosi poi in campagna con il suo micio al seguito. Qualunque animale arrivi, anche se fosse un cane, "sicuramente non sarà lui a comandare", dice il fotografo londinese Justin Ng, che pubblica le foto di Larry sui social media.