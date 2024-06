Le elezioni politiche in Gran Bretagna saranno anticipate di circa sei mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Lo ha ufficializzato primo ministro Tory Rishi Sunak, che ha deciso di avviare le procedure per lo scioglimento della Camera dei Comuni, indicando la data del 4 luglio per il voto. I sondaggi danno da mesi l'opposizione laburista di Keir Starmer in netto vantaggio sui conservatori, al potere da 14 anni.