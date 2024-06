La Francia vota per il Parlamento: urne aperte per 49 milioni di elettori

La Francia vota per le elezioni parlamentari che, dopo il terremoto politico seguito alle europee, per la prima volta potrebbero dare al Paese un governo di estrema destra contrapposto al presidente Emmanuel Macron. I primi a votare sono stati i territori d'oltremare, in Nuova Caledonia, nel sud del Pacifico. L'affluenza nell'arcipelago, che elegge due deputati, è stata molto alta: più del doppio rispetto alle elezioni del 2022. E alle 8 sono stati aperti i seggi anche nella Francia metropolitana, dove sono chiamati al voto 49 milioni di elettori. Il Rassemblement National resta il grande favorito secondo i sondaggi, anche se permane l'incertezza per il raggiungimento della maggioranza assoluta per la formazione guidata da Marine Le Pen. Se il partito di estrema destra dovesse ottenere 289 seggi, imporrà a Macron una coabitazione di governo scegliendo Jordan Bardella come rimo ministro. Tuttavia, se nessuno dei tre blocchi in corsa dovesse centrare l'obiettivo, si aprirebbe uno scenario critico per il capo dello Stato, che si ritroverebbe un'Assemblea nazionale frammentata, con il forte rischio di un Paese ingovernabile.