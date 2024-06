Elezioni in Francia: Éric Ciotti e gli altri protagonisti

Non sono in prima linea come Gabriel Attal e Jordan Bardella, i delfini di Emmanuel Macron e Marine Le Pen, o il leader di La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon. Ma il loro ruolo alle elezioni in Francia sarà decisivo per l'esito finale. Si tratta di Éric Ciotti, presidente di Les Républicains, e dei membri della coalizione delle sinistre unite, il Nuovo Fronte Popolare.