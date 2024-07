Elezioni Francia, cosa succede adesso: gli scenari per il prossimo governo

Se nessuno degli scenari precedenti funzionasse, la Francia potrebbe entrare in una crisi istituzionale. In tal caso, il Presidente Macron non sarebbe in grado di sciogliere l'Assemblea nazionale prima del luglio 2025. Questo scenario, descritto da Jean-Luc Mélenchon come una possibilità reale, vedrebbe il paese paralizzato politicamente e Macron potrebbe a quel punto essere "costretto" a dimettersi per rimandare il Paese al voto per la scelta di un nuovo presidente.