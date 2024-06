Elezioni in Francia: come e quando si vota

In Francia si vota con un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno. Viene eletto un solo candidato per ognuna delle circoscrizioni che, come i deputati, sono 577. Per essere eletti al primo turno si dovrà raggiungere la maggioranza assoluta e un numero totale di voti pari almeno al 25 per cento degli elettori registrati. Al secondo turno passano tutti i candidati che hanno superato il 12,5 per cento di consensi, e risulterà eletto chi prende un solo voto in più degli altri.