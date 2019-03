Wall Street chiude positiva, titolo Boeing giù -5,39% dopo incidente

Chiusura positiva per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,79% a 25.651,29 punti, il Nasdaq avanza del 2,02% a 7.558,06 punti mentre lo Standard and Poor 500 500 mette a segno un progresso dell'1,25% a 2.783,27 punti. Boeing chiude in calo del 5,39% ma riducendo le perdite rispetto a inizio seduta. A pesare è l'aereo caduto dell'Ethiopian Airlines, che ha sollevato dubbi sulla sicurezza del 737 Max.