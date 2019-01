Wall Street chiude positiva: Dow Jones +1,42%, Nasdaq +1,03%

Chiusura in rialzo per la Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones guadagna l'1,42% attestandosi a quota 24.716,18 punti, mentre il Nasdaq sale dell'1,03% a 7.157,23 punti. Positivo anche l'indice Standard and Poor's 500 che segna +1,36% a 2.671,77 punti. Crollo del titolo Tesla che cede il 12,97%, in seguito all'annuncio di Elon Musk di tagliare la forza lavoro del 7%.