Wall Street chiude negativa: Dow Jones -1,79%, Nasdaq -1,96%

La Borsa di New York chiude in forte calo affondando, in quella che è la sua peggiore seduta dal 3 gennaio, con l'intensificarsi delle tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina. A Wall Street l'indice Dow Jones perde l'1,79% attestandosi a quota 25.965,90 punti, mentre il Nasdaq cede l'1,96% a 7.963,76 punti. Male anche lo Standard and Poor's 500 che lascia sul terreno l'1,65% a 2.884,10 punti.