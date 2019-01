Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,72%, Nasdaq +1,29%

Chiusura in rialzo per la Borsa di New York sulle ali dell'accordo raggiunto sullo shutdown. A Wall Street al termine della giornata di contrattazioni l'indice Dow Jones ha guadagnato lo 0,72% attestandosi a quota 24.729,44 punti mentre il Nasdaq l'1,29% a 7.164,86 punti. Bene anche l'indice Standard and Poor's che sale dello 0,83% a 2.6664,20 punti.