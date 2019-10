Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,49%, Nasdaq +1,01%

Chiusura in territorio positivo per Wall Street. Al termine delle contrattazioni della Borsa di New York, il Dow Jones segna infatti un incremento dello 0,49% a 27.089 punti, mentre il Nasdaq avanza dell'1,01% a 8.325 punti. Bene anche lo S&P che mette a segno un progresso dello 0,55% a 3.039 punti. Google perde l'1,53%: nonostante abbia chiuso il terzo trimestre con ricavi sopra le attese, delude l'utile che cala a 9,1 miliardi di dollari.