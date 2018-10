Wall Street chiude in calo: Dow Jones -0,75%, Nasdaq -1,81%

Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Al termine delle contrattazioni alla Borsa di New York, l'indice Dow Jones perde infatti lo 0,75% a 26.627 punti, mentre il Nasdaq cede l'1,81% a 7.879 punti. In ribasso anche lo S&P che lascia sul terreno lo 0,82% a 2.901 punti.