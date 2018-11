Wall Street apre in ribasso

Apertura in calo per la Borsa di New York. Il Dow Jones perde lo 0,14% a 17.559,87 punti, il Nasdaq lo 0,16% a 4.813,57 punti mentre lo S&P 500 lo 0,22% a 2.045,27 punti. Anche il petrolio è in calo: le quotazioni del greggio a Wall Street cedono l'1,86%, a 40,68 dollari al barile.