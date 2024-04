Von der Leyen: "L'Ue ha superato l'inferno e l'acqua alta | Presto il costo del gas scenderà"

"Cari colleghi, abbiamo attraversato l'inferno e l'acqua alta.

Ma per molti aspetti ne siamo usciti più forti di cinque anni fa". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenendo all'ultima Plenaria del Pe. "Non ho dimenticato - ha quindi aggiunto - che nel 2020 molti prevedevano una disoccupazione di massa in Europa e una lunga recessione. Non è successo. Al contrario, oggi abbiamo più persone al lavoro che in qualsiasi altro momento della storia europea. La disoccupazione è ai minimi storici, inferiore al 6%. L'occupazione è ai massimi storici, oltre il 75%. E l'inflazione è ormai vicina al nostro obiettivo del 2%".