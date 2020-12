Volo gratis per chi sceglie lo smart working dalle Hawaii

A chi non piacerebbe lavorare per tre mesi in smart working dalle Hawaii? Proprio per questo lo stato americano ha lanciato “Movers and Shakas”, un programma di residenza temporaneo promosso in collaborazione con scuole e imprese con il fine di attirare non turisti, ma membri della comunità che contribuiscano attivamente all'economia. Per chi verrà selezionato per prendere parte al progetto è previsto un biglietto gratis di andata e ritorno per Oahu, l'isola dove si trova la capitale Honolulu.

COME CANDIDARSI

Per candidarsi gli unici requisiti da avere sono i 18 anni di età e un lavoro che è possibile fare a distanza. Per registrarsi al programma basta andare sul sito ufficiale e inserire nome, cognome, occupazione, email e numero di telefono. È possibile anche selezionare vari gruppi di volontariato a cui aderire, da quelli che si occupano dell'educazione alle associazioni animaliste. Il programma selezionerà i primi 50 smart workers tra chi si candiderà entro il 15 dicembre; chi lo farà dopo verrà inserito in un gruppo da cui verranno estratti i prossimi fortunati a rotazione.

RILANCIARE LE PRESENZE

“Movers and Shakas” ha l'obiettivo di rilanciare le presenze nelle Hawaii, crollate dopo lo scoppio della pandemia. “Movers and Shakas è un piccolo passo verso la ripresa economica e la diversificazione della nostra economia”, ha spiegato Jason Higa, ideatore del programma, alla Cnn. “La pandemia ha normalizzato il lavoro a distanza per il prossimo futuro, quindi riteniamo che questa situazione rappresenti un'opportunità per i residenti di tornare a casa e per i professionisti fuori dallo stato di vivere l'esperienza delle Hawaii, non come turisti, ma come membri della nostra comunità”.

LA SITUAZIONE COVID

Ovviamente la pandemia ha raggiunto anche le Hawaii, quindi c'è sempre il rischio di contrarre il virus. Gli organizzatori però assicurano: “Le Hawaii hanno attualmente il più basso tasso pro capite di infezioni da Covid negli Stati Uniti; ciò le rende anche uno dei posti più sicuri in cui vivere e lavorare”. Dati alla mano, finora lo stato americano ha registrato oltre 18mila casi di coronavirus e 200 vittime.

Contenuto a cura di Financialounge.com