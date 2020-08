Vietato fare feste nelle case Airbnb

Con le discoteche chiuse, vietato ballare e fare feste anche a casa. Airbnb ha deciso di vietare l'organizzazione di party ed eventi nelle case affittate sulla sua piattaforma e ne limiterà la capacità per un massimo di 16 persone. Il divieto resterà valido fino a nuovo avviso su tutte le prenotazioni tramite il famoso portale degli affitti brevi.

STOP AGLI ASSEMBRAMENTI

Distanza sociale e rispetto delle norme igieniche. Le regole valgono anche per chi vuole prendere in affitto una casa su Airbnb. La società ha spiegato che con la pandemia da Covid-19, “alcuni hanno scelto di trasferire quello che facevano nei bar e nei nightclub nelle case, a volte affittate attraverso la nostra piattaforma”.

“COMPORTAMENTO IRRESPONSABILE”

La nota prosegue, chiarendo che questo tipo di attività sarà vietata. “Riteniamo che tale comportamento sia incredibilmente irresponsabile e non vogliamo essere coinvolti - ha continuato Airbnb -. Chiunque autorizza o adotta questo tipo di comportamento non ha posto sulla nostra piattaforma”.

LA QUOTAZIONE A WALL STREET

Airbnb si prepara a sbarcare in Borsa. Nonostante sia stata duramente colpita dal Covid, la società di affitti brevi ha già presentato richiesta alla Sec per il via libera all'Ipo. Secondo indiscrezioni, Airbnb era intenzionata a depositare i documenti per l'offerta pubblica lo scorso 31 marzo, ma la pandemia ha allungato i tempi. La valutazione a Wall Street potrebbe essere pesantemente inferiore rispetto al picco del 2017, quando era valutata 30 miliardi di dollari, rispetto ai 18 dell'ultima raccolta fondi. Il numero delle azioni da offrire con l'Ipo e il prezzo non è ancora stato fissato.

Contenuto a cura di Financialounge.com