Vertice Ue, von der Leyen ottimista: "Giusta direzione per accordo"

"Dopo tre giorni e tre notti entriamo nella fase cruciale, ma ho l'impressione che i leader europei vogliano davvero un accordo". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, entrando al vertice Ue. "C'è una reale volontà di trovare una soluzione, un accordo ci serve per i cittadini, per la Ue. Sono positiva per oggi, non ci siamo ancora, ma le cose si muovono nella giusta direzione", ha aggiunto.