Vertice Ue, Conte: "Non è tempo di tergiversare o di scherzare"

"Non è il momento di tergiversare. Stiamo offrendo una risposta europea e non possiamo scherzare più". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte a margine del Consiglio europeo. "Domenica c'è stato un duro confronto, ho spiegato che c'è un limite che non deve essere superato, per la dignità dell'Italia e degli altri Paesi che stanno vivendo le più gravi conseguenze della crisi", ha aggiunto.