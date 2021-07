Variante Delta, allerta Bce: "Può cambiare gli scenari di rischio"

Ansa

Se la variante Delta continua a diffondersi rapidamente, rappresenta "un fattore d'incertezza che agirebbe pesantemente sulla valutazione dei rischi" per gli scenari economici della Bce. A mettere in guardia è la presidente della Bce, Christine Lagarde, secondo la quale comunque gli scenari di rischio appaiono 'bilanciati', ma nei prossimi mesi conterà molto "il modo in cui reagiamo alla variante Delta, se riusciremo a vaccinare più velocemente".