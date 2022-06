Vacanze 2022, Trentino Alto-Adige più desiderato di Sardegna e Puglia

A luglio e sopratutto in Italia. Ecco come saranno le

vacanze 2022

degli italiani, secondo la community del Touring Club Italiano. Il 79% del campione intervistato ha affermato che farà “sicuramente” un viaggio (era il 71% nel 2021) mentre un altro 16% lo farà “probabilmente” (lo scorso anno era il 20%). Solo l'1% ha deciso che resterà “certamente” a casa.

MEGLIO L'ITALIA

località turistica in Italia

Continua il trend degli ultimi anni, inaugurato con il Covid. Il 73% degli intervistati, infatti, sceglierà ancora una. L'anno scorso era il 91%. Chi deciderà di fare la valigia e partire per l'estero, preferirà viaggi in Europa (23%), mentre sono ancora un numero esiguo gli spostamenti a lungo raggio.

TRENTINO-ALTO ADIGE LA REGIONE PREFERITA

Trentino Alto-Adige

Sardegna

Toscana

Puglia

viaggi in montagna

mare

La regione in cima ai desideri dei vacanzieri? Il, seguito da. Da sottolineare come, rispetto all'estate 2021, la Sardegna sia riuscita a riconquistare preferenze, toccando quasi i livelli pre-pandemia. Che si stia tornando verso la normalità, lo si capisce anche dal calo delle preferenze per i, con la maggior parte dei vacanzieri che preferisce il

MARE CHE PASSIONE!

mare

montagna

borghi

Ilresta la meta prediletta per l'estate, con il 47% delle preferenze. Perde terreno nella classifica delle località dove passare le ferie la(20%, in calo rispetto all'anno scorso ma ancora oltre i livelli 2019). Prosegue l'andamento positivo del turismo rurale, con la riscoperta dei(9%, in crescita rispetto agli anni passati).

SI PARTE DI PIÙ A GIUGNO E LUGLIO

luglio

agosto

giugno

settembre

Sotto l'ombrellone a Ferragosto? Meglio organizzare il viaggio a, che scalzanelle preferenze dei vacanzieri (31% rispetto al 36% del 2021 e al 30% del 2019) contro il 27% di agosto. Cresce la quota di coloro che si organizzano per partire a(19%) e(16%), sfruttando così località meno affollate e, soprattutto, spendendo meno.