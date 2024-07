Urso: "Ddl su riordino rete carburanti in Cdm prima del 15/8"

"Stiamo lavorando a un disegno di legge, da portare in Cdm prima della pausa ferragostana, per una riforma organica per la razionalizzazione della rete dei carburanti che preveda anche un aumento delle forme alternative, con incentivi significativi per la dismissione degli impianti e per favorire le colonnine di ricarica elettrica e i biocarburanti". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, chiudendo l'assemblea dell'Unem.