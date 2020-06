Un portafoglio diversificato può trasformare una crisi in opportunità

I mercati finanziari continuano il recupero, sostenuti dai poderosi interventi di politica fiscale delle Banche centrali, insieme alle misure di espansione fiscale dei governi. “I mesi di aprile e maggio sono stati caratterizzati da una negoziazione politica molto intensa, che ha portato a pacchetti di stimolo fiscale di grande dimensione in molti Paesi”, commenta Luca Tobagi, CFA – Investment Strategist di Invesco. “La gestazione delle manovre è stata lunga e faticosa, ma la dimensione degli interventi è cresciuta fino a raggiungere dimensioni ragguardevoli”.

PIÙ OTTIMISMO CHE PREOCCUPAZIONE

Il ritrovato ottimismo primaverile dei mercati non è stato scalfito neppure da una escalation senza precedenti delle tensioni istituzionali nell'Unione europea, con la sentenza della Corte costituzionale tedesca sulla Bce. Per Tobagi, gli unici segnali che il mare dei mercati si fosse fatto più increspato, è arrivato dagli spread governativi. “La tensione è durata poco, stemperata dall'aspettativa di un sostegno sempre maggiore della Bce e dal successo del collocamento del Btp Italia”, prosegue nella sua analisi il CFA – Investment Strategist di Invesco. “Inoltre la presentazione della proposta del piano Next Generation EU ha rappresentato un punto di svolta”, soprattutto sotto il profilo politico.

I LISTINI AZIONARI GUARDANO OLTRE

La volatilità resterà alta nei prossimi mesi ma i listini azionari sembrano voler guardare oltre il 2020, “come se la pandemia di Covid-19 e la recessione che ormai appare praticamente inevitabile siano una battuta d'arresto negativa ma temporanea - commenta Tobagi - in un percorso di crescita economica e degli utili aziendali destinato a riprendere giù nella seconda parte del 2020”. E a proseguire di slancio nel 2021.

L'ATTESA PER LE PROSSIME TRIMESTRALI

Se la ripresa sarà rapida, lo si capirà nelle prossime settimane, “con la pubblicazione dei dati dei prossimi trimestri e soprattutto con i comportamenti della gente comune dopo che le misure di contenimento della pandemia saranno progressivamente allentate nei vari Paesi”, precisa l'analista di Invesco. “Non sappiamo come le diverse economie potranno riprendere l'attività, se vi saranno colli di bottiglia produttivi, maggiori costi, inefficienze, e quindi non sappiamo se la maggiore fiducia nel futuro che recentemente i mercati hanno dimostrato sia ben riposta”. Il mondo sarà diverso e questo potrebbe mutare anche i comportamenti dei consumatori.

L'IMPORTANZA DELLA DIVERSIFICAZIONE

In queste fasi di forte volatilità sui mercati, è bene non perdere la calma e restare fedeli al proprio orizzonte temporale. Per Invesco, “può essere saggio mantenere un atteggiamento disciplinato nella propria strategia di investimento, ricercando una buona diversificazione di portafoglio”. Nessuno può prevedere il futuro, ma in momenti di forte nervosismo sui listini, il miglior alleato è il tempo. “Con un orizzonte temporale esteso e una pianificazione finanziaria accurata”, conclude Luca Tobagi, “un processo di investimento disciplinato e diversificato può aiutare a sfruttare an-che le fasi di discesa dei mercati come opportunità”, da cogliere al momento giusto, rispettando la propria propensione al rischio.

Contenuto a cura di Financialounge.com