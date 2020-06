Ue, Von der Leyen: "Il Recovery Fund è un patto tra generazioni"

Next generation Eu, cioè il Recovery fund, "è una proposta equilibrata per sostenere i Paesi" più colpiti, ma è anche uno "sprone" per migliorare l'Unione. Vogliamo "essere una società che ha saputo crescere dopo questa crisi, e questa proposta "è un patto intergenerazionale". Lo ha affermato il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'audizione all'Eurocamera.