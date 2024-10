Ue, tregua con X: non avrà gli obblighi antitrust delle altre big

In seguito a un attento esame del caso, l'Ue ha concluso che X non soddisfa appunto in effetti i requisiti per essere considerata un "gatekeeper", pur avendo un profilo in linea con i quattro criteri cardine e cioè un fatturato annuo in Europa di almeno 7,5 miliardi di euro negli ultimi tre esercizi, operazioni in almeno tre Paesi membri, almeno 45 milioni di utenti finali al mese negli ultimi tre anni, e più di 10mila utenti commerciali attivi ogni anno.