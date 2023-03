Ue, resta lo stallo sullo stop alle auto a benzina e diesel: Italia ferma sul "no"

Da una parte ci sono la "trincea" dell' Italia e la contrarietà di Polonia e Bulgaria , dall'altra una Germania avvolta nei tentennamenti della coalizione semaforo. Il voto sul regolamento , rinviato da mercoledì a venerdì, viaggia verso un nuovo slittamento . Il motivo è semplice: alla riunione dei Rappresentanti Permanenti aggiunti dei 27 (Coreper II) permane il forte rischio che si crei una minoranza di blocco che affossi il provvedimento. Per il pacchetto Fit for 55 sarebbe un colpo durissimo. Un colpo che, di fatto, il governo Meloni auspica. " L'Italia voterà contro e sarà un segnale anche per tutta l'attività dell'Ue su altri dossier, dall'automotive al packaging", ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso , a margine del Consiglio Competitività.

La posizione dell'Italia L'Italia ha manifestato con decisione la sua posizione, inquadrando il regolamento come un ingranaggio significativo di una politica di transizione verde che il governo reputa in parte errata. "Noi condividiamo gli obiettivi ecologici ma serve una visione pragmatica, concreta, e non ideologica, messianica, frutto di una concezione che appartiene al passato. All'Europa serve una sveglia", ha spiegato Urso dicendosi soddisfatto dell'ascolto prestato dai suoi interlocutori.

Cambiano gli equilibri nell'Ue Il ministro ha intrattenuto bilaterali con i suoi omologhi di Austria, Romania, Repubblica Ceca, e Irlanda. Con tutti ha cercato di costruire una base per una linea comune sui dossier ambientali. In attesa che, l'anno prossimo, cambi la Commissione. "Già ora c'è una certa consapevolezza e sono convinto che nel 2024 emergerà nell'Eurocamera una maggioranza più capace di interpretare a fondo gli interessi e gli ideali della nostra casa comune europea", ha osservato Urso. Puntando, come tutto il governo Meloni, a un'alleanza di destra che soppianti l'asse tra S&d e Ppe.

Il ruolo della Germania La Commissione europea, non a caso, sta indirizzando la sua moral suasion su Berlino. La Germania ha chiesto un impegno concreto, da parte di Palazzo Berlaymont sugli e-fuel. Difficilmente tale impegno verrà inserito nel regolamento sullo stop alle auto inquinanti (ormai blindato e approvato definitivamente dal Pe) ma potrebbe spuntare in una delle misure del pacchetto Fit for 55 ancora sotto negoziato. Berlino, però, ha bisogno di più tempo.