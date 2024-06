Ue, vari Paesi schivano la scadenza del Pnrr con veicoli finanziari

Vari Paesi Ue hanno inserito nel Pnrr strumenti finanziari che consentono l'uso dei fondi europei dopo la scadenza del 2026. Per 15 Stati si parla di oltre 100 miliardi di euro sui 672,5 miliardi totali del dispositivo. La Spagna ne ha per ben 76 miliardi sui 163 previsti dal piano, mentre la Grecia 17,7 miliardi su 36,6. L'Italia, con il maggior Pnrr Ue per 194,4 miliardi di euro, ha veicoli per soli 11,8 miliardi. Secondo osservatori europei, il tema peserebbe in un confronto sulla proroga del Pnrr, visto che sulla decisione per l'uso delle proprie risorse (con scadenza al 2026) serve l'unanimità dei 27 Stati membri.