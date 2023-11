Ue dà il via libera a 5,7 miliardi di aiuti italiani per le rinnovabili

Luce verde Ue al piano di aiuti pubblici italiani per 5,7 miliardi di euro destinato a sostenere l'autoproduzione e il consumo di energie rinnovabili.

Il piano - si legge in una nota della Commissione europea - è finanziato in parte attraverso il Pnrr. "Siamo di fronte a una svolta, a una nuova fase storica nel rapporto tra cittadini ed energia", commenta il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.