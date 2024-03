L'Ue lancia il piano per la difesa: fondi da 1,5 miliardi di euro

La Commissione europea ha presentato la sua nuova strategia per la difesa.

Previsti acquisti congiunti di armi e incentivi per le industrie europee del settore. Fondi da 1,5 miliardi di euro fino al 2027 per portare il continente a essere "pronto a reagire" a ogni evenienza. Il piano dell'Ue prevede un programma di acquisti congiunti per almeno il 40% delle armi entro il 2030, appalti comuni e misure per garantire che, entro il 2030, almeno il 35% dell'intero valore del mercato sia in Ue. Sul lato dei finanziamenti viene inclusa anche la Bei, ma non ci sono riferimenti agli eurobond.