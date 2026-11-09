L'Ue attiva la clausola sulla flessibilità dell'Italia: così potranno aumentare le spese per la difesa e la sicurezza energetica

Sul fronte della sicurezza energetica, il governo ha presentato un primo elenco di interventi che comprende l'elettrificazione delle abitazioni, il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati, incluse scuole, università e strutture sanitarie, e l'installazione di impianti fotovoltaici. Figurano anche incentivi mirati agli investimenti nella decarbonizzazione, interventi per le ferrovie, il trasporto pubblico e la mobilità urbana sostenibile, oltre al potenziamento della produzione di energia rinnovabile, dei sistemi di accumulo, della flessibilità della rete energetica e dei biocarburanti. Le singole misure energetiche dovranno comunque essere sottoposte alla verifica della Commissione europea, che ne valuterà l'ammissibilità e l'impatto sui conti pubblici.