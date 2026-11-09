L'Ue attiva la clausola sulla flessibilità dell'Italia: così potranno aumentare le spese per la difesa e la sicurezza energetica
Secondo il documento approvato dai ministri europei, l'incremento riguarderà nuovi programmi pluriennali di investimento e maggiori spese correnti
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È arrivato il tanto atteso via libera. Il Consiglio Ue Ecofin ha siglato l'approvazione della clausola nazionale di salvaguardia (Nec) dell'Italia per le misure nell'energia e nella difesa. Questo significa che il nostro Paese, grazie a una maggiore flessibilità, potrà aumentare le spese per la difesa e la sicurezza energetica. Tuttavia, secondo il documento approvato dai ministri Ue, l'incremento non riguarderà soltanto le spese più urgenti ma anche i nuovi programmi pluriennali di investimento.
Le ripercussioni sui piani di spesa
Secondo quanto previsto dalla manovra, l'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia consentirà di incrementare la spesa fino allo 0,6% del Pil in ciascuno degli anni 2027 e 2028, suddiviso tra lo 0,3% per la difesa e lo 0,3% per la sicurezza energetica. Nella richiesta presentata l'11 settembre scorso, il governo italiano aveva indicato un aumento complessivo della spesa per la difesa fino a 0,9 punti percentuali di Pil entro la fine del 2028, rispetto a un livello dell'1,3% registrato nel 2024 e sostanzialmente stabile fino al 2026. Per quanto riguarda le spese per il personale militare, potranno beneficiare della flessibilità anche gli acquisti militari finanziati attraverso i prestiti europei del programma Safe.
Obiettivo miglioramento dell'efficienza
Sul fronte della sicurezza energetica, il governo ha presentato un primo elenco di interventi che comprende l'elettrificazione delle abitazioni, il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati, incluse scuole, università e strutture sanitarie, e l'installazione di impianti fotovoltaici. Figurano anche incentivi mirati agli investimenti nella decarbonizzazione, interventi per le ferrovie, il trasporto pubblico e la mobilità urbana sostenibile, oltre al potenziamento della produzione di energia rinnovabile, dei sistemi di accumulo, della flessibilità della rete energetica e dei biocarburanti. Le singole misure energetiche dovranno comunque essere sottoposte alla verifica della Commissione europea, che ne valuterà l'ammissibilità e l'impatto sui conti pubblici.
La soddisfazione di Giorgetti
Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, al Consiglio Ue, ha espresso soddisfazione per l'attivazione della Nec: "Ci consente di rafforzare le capacità di difesa e la sicurezza energetica, nel rispetto del percorso di spesa netta raccomandato e salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche. L'inserimento dell'energia nella Nec lo rivendichiamo con forza e orgoglio. È stata una battaglia italiana che sarà utile a tutti i paesi europei che vorranno avvalersene".