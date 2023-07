Ue, riunione Consiglio direttivo Bce: previsto ulteriore rialzo dei tassi

Si riunisce a Francoforte sul Meno il Consiglio direttivo della Bce, che dovrebbe decidere un ulteriore rialzo dei tassi di interesse per contrastare l'inflazione nell'Eurozona.

Secondo le previsioni, gli indicatori dovrebbero aumentare nuovamente di 25 punti base. In questo caso, il tasso sui depositi salirebbe al 3,75 per cento, mentre quelli di rifinanziamento principale e marginale raggiungerebbero rispettivamente il 4,25 e il 4,5 per cento.