Ue, a rischio la produzione del latte nei prossimi 10 anni: -0,2% all'anno fino al 2035

Le mandrie da pascolo subiscono più conseguenze per le alte temperature rispetto alle vacche nelle stalle che possono avere ombra e strumenti di raffreddamento dell'aria. Per esempio, "un clima molto secco o molto umido e le inondazioni possono aumentare il rischio di antrace, una malattia zoonotica contagiosa". Le condizioni meteorologiche estreme – come siccità, ondate di calore e inondazioni – oltre a scatenare più frequentemente focolai di malattie, possono avere un impatto significativo sui foraggi.