In arrivo, da parte dell'Unione Europea, 2 miliardi di euro per l'Italia. Un finanziamento che consentirà alla STMicroelectronics, azienda produttrice di componenti elettronici a semiconduttore, di costruire un impianto specializzato nella produzione di chip a Catania. Un obiettivo che vuole rendere autonomi i paesi dell'Ue dalle eccessive importazioni da parte degli Stati terzi, in particolar modo Cina e Taiwan, e che rientra all'interno del "European Chips Act".