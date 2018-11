Tria difende la manovra all'Eurogruppo, ma Bruxelles va verso la bocciatura | Allarme spread, oltre i 320 punti

"Il programma del governo non cambia ma c'è la volontà di discutere. Il deficit era necessario, ma non abbiamo sforato. Il 2,4% è tra i più bassi nella storia d'Italia, in Francia è più alto". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , difende la manovra all'Eurogruppo. Intanto lo spread Btp-Bund chiude in netto rialzo a 322 punti. Male la prima emissione di Btp Italia con il governo M5s-Lega: raccolti solo 418 milioni, peggio solo nel 2012.

Tria: "Il governo italiano è forte, chi attacca è in difficoltà" - "Non vedo pregiudizi anti-italiani - aggiunge Tria - ma sulle politiche economiche vedo posizioni di altri Paesi molto rigide", però "bisogna considerare che è un periodo elettorale per tutti i Paesi e molti di loro hanno difficoltà politiche interne molto forti mentre in fondo il governo italiano ha un largo consenso":



La Commissione Ue pronta a una nuova bocciatura della manovra italiana - La Commissione Ue, intanto, è pronta a bocciare nuovamente la manovra italiana e a dichiarare il percorso di rientro del debito pubblico non in linea con le regole del Patto di stabilità e crescita. Lo rivelano fonti europee secondo le quali la Commissione renderà note le sue conclusioni mercoledì. Sarebbe il primo passo sulla strada che, in assenza di fatti nuovi, porterebbe all'apertura di una procedura per deficit eccessivo dovuto al debito.



Di Maio: "Dall'Ue arriva di tutto contro di noi, ma noi restiamo uniti" - "Dall'Ue arriva di tutto contro questo governo. Se restiamo uniti portiamo la manovra a casa, stateci vicini". E' il commento del vicepremier Luigi Di Maio.