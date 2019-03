Tria: "Basta tifare contro l'Italia, serve un clima di fiducia"

"Basta tifare contro l'Italia, è contro il fare: questo non accade negli altri Paesi. Dobbiamo tornare a un clima di fiducia: in Italia e poi anche in Europa". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Per rimettere in moto la società, la sua voglia di fare - aggiunge - dobbiamo smettere di legiferare per esempio sempre contro le patologie della P.a., facciamolo invece per valorizzarne il suo normale funzionamento".