Trasporto pubblico, i sindacati proclamano per l'8 novembre uno sciopero nazionale

Anche i lavoratori dell'auto annunciano uno sciopero nazionale di otto ore per venerdì 18 ottobre, quando ci sarà a Roma una manifestazione nazionale dei dipendenti di tutto il settore dell'automotive e delle imprese della componentistica. L'annuncio arriva dalla conferenza stampa organizzata dai sindacati del settore Fim, Fiom e e Uilm. L'appuntamento per i lavoratori della categoria è in piazza del Popolo. Gli esponenti sindacali hanno detto di aver organizzato la protesta perché "le cose vanno malissimo" e si riscontra "una grave difficoltà negli stabilimenti", facendo appello al governo per gestire la crisi.