Torna il caro-benzina, il self supera 1,88 euro: ai massimi da un anno

Torna a salire il costo della benzina e del gasolio.

Aumentano con forza le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa: la benzina in modalità self - spiega Staffetta quotidiana - supera quota 1,88 euro al litro, ai massimi da un anno, quando era in vigore lo sconto sulle accise di 30 centesimi al litro. Il gasolio è a 1,73 euro/litro, ai massimi da aprile. Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 si registra un rialzo di un centesimo al litro. La benzina al servito in autostrada è a 2,2 euro.