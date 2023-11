Torino, Te Connectivity chiude stabilimento: 300 posti a rischio

Te Connectivity Italia ha annunciato ai sindacati l'intenzione di chiudere lo stabilimento di Collegno (Torino) nel 2025 dove lavorano 300 persone.

La decisione è dovuta "alla riorganizzazione a livello globale della produzione elettrodomestici". "Il piano di licenziamenti avverrà per fasi", ha aggiunto l'azienda che si impegna a lavorare con i sindacati per identificare le migliori soluzioni per i dipendenti coinvolti. L'azienda continuerà a essere presente in Italia con le sedi di San Salvo (Chieti), Assago (Milano) e Frascati (Roma) e con un sito ridimensionato a Collegno.