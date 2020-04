Tonfo a Piazza Affari: il Ftse Mib perde quasi il 5% | Soffrono le banche

Mercoledì da dimenticare sui mercati, con Piazza Affari che torna a vedere buio. Il Ftse Mib ha chiuso sui minimi di giornata a 16.719 punti, con un tonfo del 4,78% . A pesare sono le deboli indicazioni arrivate dagli Usa con i dati macro relativi a marzo che hanno deluso, le "preoccupazioni" del comparto bancario (oggi era il turno di BofA e Citigroup) dopo il taglio delle stime di crescita globale del Fmi e il crollo della domanda mondiale di petrolio. In aggiunta per l'Italia c'è l'impennata dello spread con il crescere dei timori in vista del Consiglio europeo della settimana prossima.

Spicca il forte calo delle banche e del comparto del risparmio gestito. Tra i singoli titoli risalta il -6,55% di Mediobanca a quota 4,9 euro, così come il -6,9% di Ubi Banca a 2,3 euro. Tonfo del 6,73% per Unicredit che ha chiuso a 6,622 euro, non lontano dai minimi storici toccati il 16 marzo. Vero e proprio tracollo per i titoli del risparmio gestito: -8,9% a 20,92 euro per Banca Generali, -8,31% a 5 euro per Banca Mediolanum, -8,8% a 7,6 euro per Poste Italiane e -7,59% a 8,83 euro per Finecobank.

Su tutto il settore bancario pesano le tensioni sul fronte spread con il differenziale di rendimento tra Btp e Bund arrivato a sfiorare quota 250 punti base e rendimenti del decennale italiano tornati in area 2%. "Sui tassi italiani pesano da un lato le discussioni politiche interne sull'utilizzo del Mes e le incertezze europee sul Recovery Fund, dall'altro la debolezza dell'economia", rimarcano gli esperti di Mps Capital Services.

Martedì il Fmi ha previsto per quest'anno un calo del Pil italiano del 9,1%. Tra le big spicca il calo del 6,38% a 8,5 euro per Eni che paga il nuovo dietrofront dei prezzi del petrolio con Wti scivolato sotto area 20 dollari al barile complici anche le nuove stime Aie che vedono un vero e proprio tracollo della domanda ad aprile e anche guardando all'intero 2020. In affanno anche Enel (-3,7% a 6,2 euro) e la galassia Agnelli. Tra i peggiori di giornata poi Atlantia che cede oltre il 9% a 12,17 euro. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, la controllata Autostrade per l'Italia ha inviato al governo (ben prima del termine fissato al 30 maggio) il piano economico finanziario (Pef) rivisto per tenere conto del metodo Rab based per il calcolo dei pedaggi (ritenuto penalizzante per i concessionari). Il piano, secondo il quotidiano, mantiene l'incremento del 40% delle spese di manutenzione nel periodo 2020-23 e gli investimenti da 13 miliardi di euro nel periodo concessorio.

Tra gli pochissimi titoli a salvarsi c'è Diasorin (+7% a 149 euro) che è tornata ad attaccare i massimi storici in area 150 euro. Martedì scorso il gruppo che fa capo a Gustavo Denegri ha annunciato un nuovo test correlato a Covid-19 basato sulla tecnologia Liaison XL.