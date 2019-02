Tokyo, la Borsa chiude in lieve rialzo, Nikkei +0,14% a 20.874 punti

La Borsa di Tokyo termina la seduta in lieve rialzo, con gli investitori che si concentrano sulle trimestrali del mercato interno, in particolare quelli appena rilasciati dalla Toyota, che ha ridotto del 25% le stime dell'utile per l'intero anno fiscale. Al termine delle contrattazioni, l'indice Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,14% a quota 20.874 punti.