TikTok, "inadeguati controlli per minori": multa di 10 milioni di euro dall'Antitrust

Dopo l'iniziativa Usa per imporre il bando di TikTok, l'azienda va incontro ad altri problemi.

L'Antitrust ha sanzionato il social network per 10 milioni di euro dopo aver accertato "inadeguati controlli della società sui contenuti che circolano sulla piattaforma". Il riferimento è in particolare ai contenuti "che possono minacciare la sicurezza di soggetti minori e vulnerabili" e che "vengono sistematicamente riproposti agli utenti in base alla loro profilazione algoritmica". Stimolando, in questo modo, "un uso sempre crescente del social network". La replica di TikTok: "Siamo in disaccordo con questa decisione".