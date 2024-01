Tesla delude le attese nel quarto trimestre e perde il 12% a Wall Street

Tesla chiude in calo a Wall Street, dove i titoli perdono il 12%, in quello che è il maggiore calo in una singola seduta in un anno.

Con la flessione Tesla brucia 80 miliardi di dollari di capitalizzazione. Il crollo è arrivato dopo che il costruttore di auto elettriche ha annunciato risultati inferiori alle aspettative per il quarto trimestre 2023, influenzato in particolare dal calo del prezzo medio di vendita. Tesla ha avvertito che la crescita delle vendite sarà "notevolmente inferiore" quest'anno a causa del calo della domanda, dell'intensificarsi della concorrenza e del persistere dei tassi di interesse elevati, che attenua l'effetto di una serie di tagli dei prezzi.