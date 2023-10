Terza rata Pnrr, Meloni: "Chi ci credeva poco impari a credere nell'Italia"

Soddisfazione di Giorgia Meloni per l'arrivo della terza rata del Pnrr per un importo di 18,5 miliardi di euro.

"Sono risorse importanti che serviranno a intervenire in ambiti cruciali come la giustizia, la sanità, l'istruzione, il mercato del lavoro, la ricerca", ha spiegato il presidente del Consiglio in un video messaggio diffuso sui social, sottolineando che "questa è la dimostrazione di come l'Italia e il governo attualmente in carica abbiano affrontato questa questione con estrema serietà e auspichiamo per il futuro che anche quelli che ci credevano poco imparino a credere un po' di più nella capacità che questa nazione".