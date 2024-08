Termini Imerese, firmato l'accordo: salvi i 540 lavoratori

È stato firmato l'accordo quadro per la salvaguardia dei lavoratori ex Blutec e il rilancio dello stabilimento ex Fiat di Termini Imerese. L'intesa è stata raggiunta tra la Regione Sicilia, il ministero dello Sviluppo Economico, l'Inps, le principali organizzazioni sindacali e l'azienda Pelligra, che si è impegnata a guidare il processo di reindustrializzazione del sito. Il ministro Adolfo Urso ha parlato di "svolta storica", sottolineando che "si sono messi in salvo tutti i 540 lavoratori".