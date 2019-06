Taxi in sciopero il 9 luglio: "Nessuna risposta da Toninelli"

Dopo l'incontro di categoria, i tassisti hanno dichiarato lo sciopero per il 9 luglio, fatte salve le fasce di garanzia. Ad annunciarlo sono praticamente tutti i sindacati delle auto bianche che spiegano di non aver avuto "riscontri governativi ai loro ripetuti appelli". I sindacati sottolineano inoltre le "mancate risposte del ministro Toninelli, alla conclusione del percorso di confronto in essere sulle problematiche del settore".